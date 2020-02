Latitante 71enne arrestato in un bar a Novara: deve scontare sei anni

Agenti della squadra mobile hanno arrestato in un bar di Novara un latitante di 71 anni, pregiudicato con precedenti per omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso. I poliziotti lo hanno pedinato da un albergo cittadino, seguendolo fino al locale dove poi lo hanno bloccato. In tasca aveva un biglietto aereo per l'estero, dove l'uomo viveva gran parte dell’anno. Ora sconterà una condanna definitiva di sei anni per ricettazione.