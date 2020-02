Precipita in voragine di neve: scialpinista salvata nel Cuneese

Una scialpinista francese è precipitata quest’oggi in una voragine di neve nella zona delle Barricate, a 2.300 metri di quota, a monte dell'abitato di Bellino, in Valle Varaita (in provincia di Cuneo). La donna, che stava effettuando una escursione con una guida alpina, è poi finita in un torrente. Grazie all’intervento immediato di un’eliambulanza e del 118, nonché alle complesse tecniche alpinistiche adottate dal soccorso alpino, è stata salvata e trasportata in ospedale in grave stato di ipotermia.