Torino, usavano una colla speciale per derubare i corrieri: 2 arresti

Pedinavano i corrieri per il centro di Torino e li derubavano utilizzando una colla speciale per manomettere le serrature dei furgoni. Due uomini, torinesi di 56 e 59 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia San Carlo. I militari li hanno sorpresi subito dopo che avevano rubato da un furgone tre scatoloni con vestiti di diverse marche. La moglie di uno dei due, denunciata per favoreggiamento, aveva in auto della colla cianoacrilica e una chiave per bulloni. I carabinieri sospettano che la banda sia responsabile di altri colpi.