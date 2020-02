Torino, videogioco era in slot illegale: sanzioni per 800mila euro

All'apparenza sembrava un normale Tetris, un videogioco degli anni '80 ancora di moda, ma bastava una password per cambiare schermata e inserirsi nel circuito delle videoslot illegali. Questo era lo stratagemma adottato in un bar di via Sospello, a Torino, scoperto dalla guardia di finanza.

Il sequestro

I finanzieri hanno sequestrato 20 slot in 10 bar, inflitto sanzioni per oltre 800mila euro e fatto alcune denunce per violazioni delle leggi di pubblica sicurezza. Molte delle macchinette non erano collegate alla rete dei Monopoli, così da consentire di eludere le imposte e diversi apparecchi non avevano le autorizzazioni necessarie.