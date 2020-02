Torino, sorpreso con 400 grammi di marijuana in casa: arrestato

Arrestato a Torino un ragazzo di 25 anni, incensurato, sorpreso con 400 grammi di marijuana in casa. A quanto si apprende, il giovane lavorava com Pr per alcuni locali in zona parco del Valentino e 'arrotondava' spacciando. È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il sequestro

Gli agenti di polizia del commissariato San Secondo hanno sequestrato la droga e 210 euro, probabilmente guadagnati con attività illecite e custoditi in un portagioie, nella sua abitazione, situata nel quartiere San Donato. I poliziotti, impegnati in un controllo nel quartiere, hanno fatto irruzione a casa del ragazzo dopo essersi accorti del forte odore di marijuana che dall'appartamento arrivava fino in strada.