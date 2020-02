Uomo trovato morto in un canale a Garzigliana, probabile incidente

Ieri pomeriggio a Garzigliana, nel Pinerolese, è stato trovato il cadavere di un uomo di 47 anni. Il ritrovamento è avvenuto in un canale di scolo in via IV Novembre. Secondo una prima analisi medico legale, l'uomo sarebbe scivolato in seguito a un malore: il corpo non presenta segni di violenza. A quanto si apprende, si tratta di un 47enne già noto alle forze dell'ordine e ieri sera è stato visto dai vicini di casa aggirarsi in strada ubriaco. Sull'accaduto indagano i carabinieri.