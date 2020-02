Bagnolo Piemonte, scontro tra auto: un morto e due feriti

Un ragazzo di 30 anni è morto ieri sera in un incidente avvenuto a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, lungo la provinciale per Cavour. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate al Cto di Torino e all'ospedale di Pinerolo.

L'incidente

La vittima era alla guida di una Audi A3 che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro una Opel Zafira, guidata da un 46enne e con a bordo un 52enne. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118, con ambulanze ed elisoccorso. Al vaglio delle forze dell'ordine l'esatta dinamica e le cause dell'incidente.