Un 27enne ha aggredito una postina che doveva consegnargli una raccomandata. L’episodio è accaduto a Valmacca (nell’Alessandrino). Il giovane l’ha prima scaraventata contro un muro, poi l’ha picchiata. Non pago, l’ha inseguita con l'auto per diversi chilometri, fino a Bozzole (in provincia di Alessandria). A quel punto, la vittima ha contattato i carabinieri. I militari hanno denunciato il giovane: è accusato di lesioni personali, violenza e resistenza a un incaricato di pubblico servizio. Davanti agli uomini dell’Arma, il ragazzo ha tentato di giustificarsi così: "Ero nervoso per altri motivi". La donna, sotto choc, si è recata in ospedale per farsi medicare le ferite riportate.