Novara, lancia sasso di 8 chili da cavalcavia A4: un arresto

A Novara la polizia ha arrestato un ragazzo di 21 anni per aver lanciato di notte da un cavalcavia un masso di otto chili e un palo della segnaletica stradale. Inoltre, gli agenti hanno denunciato un minorenne. "L'abbiamo fatto per noi, per passare una serata in maniera diversa", si è giustificato il 21enne. I lanci hanno causato solo danni materiali a diversi mezzi in transito sull'A4 Torino-Milano, nei pressi dell'uscita di Vicolungo. L'accusa nei loro confronti è di attentato alla sicurezza dei trasporti.

I precedenti

Possibile un collegamento con altri casi accaduti sempre in provincia di Novara, lungo la tangenziale cittadina e l'A4. Il primo era avvenuto la notte tra il 19 e il 20 gennaio. In quell'occasione, un sasso di tre chili e un paio di tombini erano finiti su un tir e su due auto, senza causare feriti.

