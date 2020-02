Mostre a Torino: cosa fare nel weekend dell’1-2 febbraio

Visitabile a Palazzo Madama la mostra “Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno”, dedicata a uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Sono esposte fino al 4 maggio 2020 più di 130 opere, grazie a prestiti internazionali dalle più grandi collezioni del mondo. Ultimi giorni per visitare “Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti", ospitata dal Museo Nazionale Atestino fino al 2 febbraio. Per gli appassionati di auto è stata dedicata una retrospettiva alla mitica Lancia Aurelia, modello tra i più moderni della produzione italiana del dopoguerra e simbolo del boom economico. La mostra è visitabile al Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.

Mostre ed eventi che inaugurano questa settimana

“Helmut Newton. Works” alla Gam di Torino

La Gam di Torino apre la stagione espositiva 2020 con la retrospettiva “Helmut Newton. Works”, promossa dal 30 gennaio al 3 maggio dalla Fondazione Torino Musei e prodotta da Civita Mostre e Musei, con la Helmut Newton Foundation di Berlino. Il progetto espositivo è di Matthias Harder, direttore della fondazione tedesca, che ha selezionato 68 fotografie con lo scopo di presentare un'ampia panoramica della carriera del grande fotografo: ritratti a personaggi come Andy Warhol, Gianni Agnelli, Paloma Picasso, Catherine Deneuve, Anita Ekberg, Claudia Schiffer e Gianfranco Ferrè, servizi per importanti campagne di moda. Un insieme di opere che hanno raggiunto milioni di persone grazie anche alle riviste e ai libri su cui sono apparse. Nel percorso della mostra, in quattro sezioni, si spazia dagli anni Settanta con le numerose copertine per Vogue sino all'opera più tarda con il bellissimo ritratto di Leni Richensthal del 2000.

“Incanti russi” alla Pinacoteca Albertina di Torino

Aperta la mostra “Incanti russi” alla Pinacoteca Albertina di Torino, curata da Salvo Bitonti, osservatore e coordinatore di queste opere, che restituisce uno sguardo quasi cinematografico su un mondo magico di una terra, di una cultura e di un popolo che tanto ha influenzato l'immaginario artistico europeo ancora prima del grande e decisivo momento storico dato dalla rivoluzione d'Ottobre. I ventidue dipinti, selezionati insieme alla presidente dell'Accademia Paola Gribaudo, sono per lo più di grandi dimensioni e sono stati realizzati tutti da studenti come tesi di diploma o durante i diversi anni di corso di studio all'Accademia Glazunov, in un arco temporale che va dal 1999 al 2019. In questi lavori è predominante il carattere storico, religioso e il folclore popolare della grande nazione russa.

“Splendidi Acciai” all’Armeria Reale di Torino

Nuovo allestimento “Splendidi Acciai” all’Armeria Reale di Torino, che rappresenta un ritorno alle origini e una nuova vita per parte della collezione - oltre 500 esemplari - di armi orientali. Venticinque dei principali oggetti di questo nucleo tornano in una delle vetrine storiche della Rotonda, progetta da Pelagio Pelagi a completamento del percorso museale della Galleria Beaumont. Si tratta di una serie di armi, alcune finora esposte solo in occasione di mostre temporanee, che sono state sottoposte a restauro o manutenzione conservativa e che si distinguono per la ricchezza degli ornamenti e la preziosità dei materiali, in particolare un pregiato tipo di acciaio, il damasco wootz. Fra gli oggetti provenienti da una vasta zona, dai Balcani all'estremo Oriente, spiccano lance di stato di Giava, la spada della casta dei guerrieri dei Nair, una sciabola donata dal re del Siam Rama V a Umberto I e la sciabola ottomana Kiliç con invocazioni a Maometto incise sulla lama e un cartiglio con il nome di Solimano il Magnifico.

“Lancia Aurelia 1950 - 2020. Mito senza tempo” al Mauto

Una retrospettiva dedicata alla mitica Lancia Aurelia, modello tra i più moderni della produzione italiana del dopoguerra e simbolo del boom economico, è visitabile al Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. La mostra “Lancia Aurelia 1950 - 2020. Mito senza tempo”, aperta fino al 3 maggio 2020, è uno straordinario percorso espositivo che, attraverso il contributo di 18 esemplari d'eccezione, fotografa l'evoluzione del modello presentato per la prima volta al pubblico proprio a Torino nel 1950. Già a partire da quella prima apparizione, grazie al fortunato sodalizio con Battista Pinin Farina, la Lancia Aurelia si impone agli occhi di tutto il mondo come espressione di pura eleganza, ispirata a un ideale di levigata sobrietà. Tale fu il suo successo, che divenne anche protagonista di film famosi come "Il sorpasso" con Vittorio Gassman e "Et Dieu crèa la femme" con Brigitte Bardot, che la consacrarono icona di stile a livello internazionale.

Mostre ed eventi in corso a Torino a febbraio 2020

New Urban Body alle Ogr di Torino

Alle Ogr di Torino è visitabile fino al 9 febbraio la mostra Nub: New Urban Body - Esperienze di generazione urbana, curata dalla Fondazione Housing Sociale. L'esposizione, sostenuta da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, propone una selezione d'interventi in tutto il mondo che raccontano l'impatto dei modi di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire dei servizi. I New Urban Bodies che hanno trasformato Torino, selezionati per la mostra, sono Ogr, Cascina Fossata, Sharing Torino, Open Incet, Luoghi Comuni San Salvario, Luoghi Comuni Porta Palazzo, Nuvola Lavazza, Beeozanam, Vivo al Venti, Distretto Sociale Barolo. Divisa in quattro sezioni - abitare, lavorare, fare e partecipare e appartenere - la mostra è concepita come un'esperienza ludica che prevede un percorso interattivo guidato. Nub è una mostra itinerante: è partita dalla Triennale di Milano nel 2017, è passata da Roma, da Genova, da Manifesta a Palermo e approda a Torino come tappa conclusiva.

Andrea Mantegna a Palazzo Madama

Visitabile a Palazzo Madama la mostra “Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno”, dedicata a uno dei più grandi artisti del Rinascimento. Sono esposte fino al 4 maggio 2020 più di 130 opere, grazie a prestiti internazionali dalle più grandi collezioni del mondo tra le quali il Victoria and Albert Museum e la National Gallery di Londra, il Louvre e il Metropolitan Museum. I testi e le audioguide, incluse nel biglietto, sono disponibili in italiano, inglese e francese. La mostra, con orario prolungato il giovedì, il sabato e durante le feste di Natale, è organizzata da Fondazione Torino Musei, Intesa Sanpaolo e Civita Mostre e Musei.

"Il tempo di Leonardo. 1452 - 1519" alla Biblioteca Reale

L'Autoritratto di Leonardo da Vinci sarà esposto fino all'8 marzo 2020 alla Biblioteca Reale nella mostra "Il tempo di Leonardo. 1452 - 1519", organizzata dai Musei Reali. Presente fino all'estate alla Galleria Sabauda nella rassegna "Leonardo. Disegnare il futuro", il ritratto è dovuto rimanere per un po' di tempo lontano dalla luce: il supporto cartaceo su cui è impresso, infatti, è delicato e ha bisogno di periodi al buio. La nuova mostra ripercorre oltre sessant'anni di storia italiana ed europea. Il primo caveau, la Sala Leonardo, accoglie una selezione di opere di artisti italiani contemporanei a Leonardo, accanto al Codice sul volo degli uccelli. Nove disegni autografi del maestro vinciano accompagnano il celebre Autoritratto. La seconda sala presenta manoscritti miniati, incunaboli, cinquecentine, preziose carte geografiche antiche, disegni e incisioni, affiancati da un ricco corredo didascalico, per illustrare i personaggi e i principali eventi storici della vita di Leonardo.

Mostre da non perdere nel resto del Piemonte

“Limone loves Andy Warhol” a Limone Piemonte

Sono oltre 80 le opere di Andy Warhol che limonesi e turisti possono ammirare fino al 15 marzo 2020 a Limone Piemonte. Il Grand Palais Excelsior ospiterà per tre mesi la mostra 'Limone loves Andy Warhol', una rassegna dei più celebri lavori dell'artista americano risalenti agli anni '60, '70 e '80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. Una vera e propria immersione nella Pop Art. La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte, è curata dalle Associazioni culturali 'Ego Bianchi' di Cuneo e 'L'Onda' di Savigliano, in collaborazione con una serie di sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento.

"Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti" ad Asti

Reperti archeologici, affiches storiche, confezioni di veleni e farmaci, importanti dipinti con immagini di magie, rare edizioni e manoscritti: è la mostra "Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti", ospitata dal Museo Nazionale Atestino fino al 2 febbraio. Tra scoperte e curiosità, la mostra vuole andare alla radice di leggende, storie, tradizioni riconducendole alla scienza attraverso il mondo dei veleni e della storia della farmacopea.

Eventi per bambini

“Archeologia Invisibile” al Museo Egizio

Prorogata fino a giugno Archeologia Invisibile, la mostra con cui il Museo Egizio svela al pubblico, soprattutto ai più giovani, le tecniche dello studio degli oggetti giunti a noi dal passato. La proroga per l'intero anno scolastico non è l'unica novità: con il nuovo virtual tour in 3D, l'esposizione diventa fruibile anche in remoto.

"Tante teste, tanti cervelli” a Palazzo Barolo

Settanta libri animati, illustrati, abbecedari e giochi in prevalenza ottocenteschi e del primo Novecento costituiscono l'affascinante percorso della mostra: "Tante teste tanti cervelli. Lanterna magica delle facce umane", inaugurata il 3 dicembre al Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, a Palazzo Barolo. L'esposizione è curata da Pompeo Vagliani. Il materiale esposto proviene dall'archivio e dalla biblioteca della Fondazione Tancredi di Barolo. Il focus specifico riguarda il tema delle metamorfosi del volto e si collega alla mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji, in corso al Museo Nazionale del Cinema. La mostra rimarrà aperta fino all'estate del 2020 per poi confluire nel percorso stabile del Museo dedicato ai libri animati. Il Convegno Internazionale sul libro animato previsto a Palazzo Barolo nel febbraio 2020 darà l'avvio al Centro Studi Pop-App sul libro animato, promosso dalla Fondazione Tancredi di Barolo e dall'Università La Sapienza di Roma.