Torino, incidente tra monopattino e furgone: ragazza in ospedale

Sale a quattro il numero degli incidenti nei quali è rimasto coinvolto un monopattino elettrico a Torino nelle ultime settimane. Quest’oggi, una ragazza a bordo del mezzo a due ruote, preso a noleggio, si è scontrata con un furgone all'angolo tra via Bogino e via Principe Amedeo. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia municipale, la giovane non avrebbe rispettato una precedenza, andando così a impattare il veicolo che stava sopraggiungendo. A seguito dell’incidente, la ragazza è stata trasportata in ospedale in codice verde.

L’incidente del 6 dicembre scorso

Risale al 6 dicembre scorso il primo e più grave incidente su un monopattino elettrico nel capoluogo piemontese. A riportare serie conseguenze è stato un 25enne che, mentre viaggiava a bordo del mezzo, è andato a scontrarsi contro il portellone bagagli di un pullman fermo in via Falcone. Il giovane era stato ricoverato all'ospedale Cto con un grave trauma facciale.