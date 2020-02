Incendio in un cascinale a Pinerolo: ipotesi gesto doloso

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire quest’oggi a Pinerolo, nel Torinese, per domare un incendio divampato in un cascinale in via Galoppatoio. Il rogo ha completamente distrutto lo stabile disabitato ma fortunatamente, grazie ai muri tagliafuoco, non ha coinvolto anche le strutture vicine. L’edificio è stato sequestrato dai carabinieri del nucleo radiomobile, che sospettano possa essersi trattato di un gesto doloso.