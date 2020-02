Torino, torna premio "Nati per Leggere”: lettura condivisa coi bambini

A Torino si svolgerà l’undicesima edizione del “Premio nazionale Nati per Leggere”, una delle attività dell'omonimo programma nazionale di “Nati per Leggere”, che dal 1999 promuove la lettura condivisa con i bambini in età prescolare all'interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle biblioteche.

Cos’è “Nati per Leggere”

“Nati per Leggere” è presente in tutte le regioni italiane e ha l'obiettivo di tutelare il diritto alle storie di bambine e bambini, promuovendo l'accesso ai libri di qualità e ai luoghi di lettura come strumento di salute e benessere, nonché come segno di democrazia ed equità. Il progetto coinvolge figure professionali sanitarie, sociali, culturali ed educative del territorio, creando un circuito virtuoso che contribuisce a ricucire il tessuto pubblico e a consolidare le comunità locali.

“Nati per Leggere” è promosso dall'alleanza tra pediatri e bibliotecari, in particolare dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il progetto in Piemonte

Dal 2001 la Regione Piemonte ha creato "Nati per Leggere Piemonte", iniziativa che investe oggi l'intera regione con oltre venti progetti locali. I Comuni, le biblioteche partecipanti e gli abitanti delle aree coinvolte sono quasi raddoppiati dal 2006 al 2018, con oltre 7mila attività di lettura organizzate in Piemonte che hanno coinvolto quasi 76mila bambini.