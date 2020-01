Incidente nel Torinese, scontro tra auto: tre feriti

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina a Feletto (Torino) sulla ex statale 460 del Gran Paradiso. I conducenti dei tre veicoli, che si sono scontrati nei pressi di un semaforo, sono rimasti feriti in maniera non grave. La provinciale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e questo ha provocato code chilometriche da e per il Canavese. La situazione è tornata alla normalità solo le 9.30, dopo circa tre ore di chiusura della 460. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Torino.