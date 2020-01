Vercelli, insulta e minaccia i vicini: denunciato stalker condominiale

Un 32enne di Vercelli è stato denunciato dalla polizia poiché molestava i vicini di casa con schiamazzi, insulti e musica ad alto volume, sino ad arrivare alle minacce. L’uomo, in seguito a un provvedimento del gup, non potrà inoltre più avvicinarsi agli ex condomini (neppure in caso di incontri casuali) o telefonargli. Il caso di stalking condominiale è avvenuto in un palazzo situata nel centro del capoluogo piemontese.

La vicenda

Il 32enne, spesso ubriaco, disturbava e minacciava gli altri abitanti dell'edificio sin dal 2014, anno in cui si era stabilito nel palazzo. I suoi atteggiamenti, nel corso del tempo, hanno procurato ai vicini stati di ansia, frustrazione e timore per la propria incolumità. In seguito ai rimproveri subiti, l’uomo si è vendicato, per esempio, rubando dei panni stesi o la posta di varie persone, oppure danneggiando lo scooter di uno dei residenti.