Incendio a Pinerolo: distrutta la sede di un ex tiro a volo

Un incendio, divampato la notte scorsa intorno alle 2, ha distrutto la sede dell'ex tiro a volo in via Saluzzo, a Pinerolo (in provincia di Torino). Le fiamme si sono probabilmente sviluppate a causa del malfunzionamento di una stufa, utilizzata da un cittadino straniero che dimorava nella struttura. I vigili del fuoco della stazione cittadina sono giunti sul posto per spegnere il rogo, dopo alcune ore di lavoro.

Incendio in una palazzina ad Alessandria: due intossicati

Un altro incendio (sulle cui origini si stanno compiendo gli accertamenti del caso) si è verificato invece ad Alessandria, dove le fiamme sono divampate all’interno di un edificio di due piani abbandonato in via Palermo, nel quartiere Pista. Una coppia è rimasta intossicata ed è stata portata in ospedale con un'ambulanza. I due si trovavano al piano superiore, che pur non essendo interessato dal fuoco è stato comunque raggiunto dal fumo. Sono intervenuti sul posto i carabinieri e 4 squadre dei pompieri, munite di autobotte e autoscala.

Data ultima modifica 25 gennaio 2020 ore 10:21