Incendio in casa nell’Alessandrino, morto un uomo di 101 anni

E' morto in ospedale l’uomo di 101 che, il 17 gennaio, era rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato nella propria casa, a Pecetto di Valenza in provincia di Alessandria. L’anziano, ricoverato al Cto di Torino, aveva riportato ustioni sull'80 per cento del corpo. Il rogo era divampato dopo che l’uomo aveva tentato di accendere la stufa, mentre era solo in casa. Le fiamme avevano aveva danneggiato la cucina e altre due stanze vicine. La notte successiva era ripreso, distruggendo anche il tetto. A dare l'allarme era stato un passante. Incendio in casa nell’Alessandrino: 101enne ustionato