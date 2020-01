Novara, trovato un uomo morto su una panchina

A Novara un uomo è stato trovato morto su una panchina di via Asiago. In un primo momento sembrava si trattasse di un clochard, ma la questura lo ha poi identificato: è un 45enne che - contrariamente a quanto comunicato dal 118 - vive in un palazzo vicino al luogo del ritrovamento, dove un passante lo ha notato e ha dato l'allarme. "Il corpo non presenta segni di violenza", fanno sapere gli inquirenti. Per capire le cause del decesso, forse un malore, e le circostanze in cui è avvenuto saranno necessari ulteriori accertamenti.

Data ultima modifica 20 gennaio 2020 ore 11:00