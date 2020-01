Scoperto allevamento ovicaprino abusivo nel Cuneese: una denuncia

Un allevamento ovicaprino abusivo è stato scoperto dai carabinieri forestali della stazione di Cortemilia (Cuneo), in un'area collinare isolata del comune di Saliceto, in valle Bormida. Coadiuvati dai carabinieri di Saliceto, e da personale dell'Asl Cn1, i militari hanno trovato una settantina di animali chiusi all'interno di ricoveri fatiscenti, bui ed angusti, in cui non è stata rinvenuta la presenza né di acqua né di foraggio. Dopo aver riscontrato che tutti i gli animali presentavano lesioni da stress e cutanee, anche gravi, di vario genere, i carabinieri hanno proceduto al sequestro degli animali e al loro trasferimento in una stalla idonea a riceverli. È stata inoltre verificata, nei terreni adiacenti all'allevamento, la presenza di almeno due carcasse di pecore semisepolte. L'allevatore è stato denunciato per maltrattamento di animali e morte a seguito di maltrattamento. È inoltre in corso di definizione il quadro sanzionatorio amministrativo da contestare allo stesso allevatore.