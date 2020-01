Incendio in casa nell’Alessandrino: 101enne ustionato

Un 101enne è rimasto ustionato in seguito a un rogo divampato dalla stufa all’interno della propria abitazione a Pecetto di Valenza (in provincia di Alessandria). Al momento dell’incendio, che ha danneggiato la cucina e altre 2 stanze vicine, l'uomo si trovava da solo in casa. Il fumo ha parzialmente invaso la zona del primo piano. A dare l'allarme è stato un passante, mentre il figlio dell’anziano è arrivato più tardi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Come riferito dall’ufficio stampa del 118, il centenario è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino.