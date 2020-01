Rubano zaino da un'auto: arrestati padre e due figli nell'Alessandrino

Padre e due figli sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto pluriaggravato. Secondo quanto ricostruito, i tre hanno rotto il finestrino di un'auto in sosta nel parcheggio di un supermercato ad Alluvioni Piovera (Alessandria) e rubato uno zaino dall'abitacolo. Un carabiniere non in servizio li ha notati e ha fornito la direzione in cui sono fuggiti i ladri ai colleghi che hanno fermato i tre all'uscita da una strada di campagna di Bassignana. L'arresto è stato convalidato: padre e figli, domiciliati in un campo nomadi di Milano, hanno ammesso le responsabilità e manifestato il proposito di risarcire il derubato, un rappresentante orafo, già rientrato in possesso della refurtiva.