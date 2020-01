Meteo a Torino: le previsioni del 17 gennaio

La situazione meteo in città

A Torino sereni in mattinata, ma si registreranno peggioramenti durante la giornata con l’arrivo della pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da Ovest. Deboli nel pomeriggio e soffieranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Pioggia e neve alternate a schiarite in Bassa Valle di Susa. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 20 km/h. Temperature minime comprese tra -12 e 1 °C e massime comprese tra 1 e 8 °C. Zero termico a 1450 metri, quota neve a 1200 metri. Nel Verbano cielo in prevalenza coperto. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da libeccio con intensità di 2 km/h. Possibili raffiche fino a 12 km/h. Temperature minime comprese tra -11 e 2 °C e massime comprese tra 1 e 10 °C. Zero termico a 1400 metri, neve a 1150 metri.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti sereni in mattinata, ma si registreranno peggioramenti durante la giornata con l’arrivo della pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C. I venti saranno deboli e proverranno da Sudovest, nel pomeriggio saranno deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Biella

A Biella sereni in mattinata, ma si registreranno peggioramenti durante la giornata con l’arrivo della pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C. Venti deboli in mattinata e proverranno da Ovest-Sudovest. Deboli nel pomeriggio e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 39 µg/m³.