Furto nel Biellese: sfondano vetrina con furgone e rubano auto

Ladri in azione in piena notte a Gaglianico (nel Biellese). I malviventi hanno utilizzato un furgone come ariete per sfondare la vetrina della concessionaria “Car&Car”, abbandonando il mezzo pesante (rimasto danneggiato nell’urto) poco distante dall’autosalone per fuggire a bordo di una vettura di grossa cilindrata, dal valore di decine di migliaia di euro.

Il furto

I ladri si sono prima recati presso la concessionaria “Nuova Assauto”, sulla strada Trossi, sempre a Gaglianico. I malviventi hanno forzato un cancello e dal cortile hanno prelevato il furgone da usare per la spaccata. I delinquenti si sono poi spostati all'autosalone, a poche centinaia di metri di distanza, per rubare l’automobile.