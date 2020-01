Rivoli, incidente sulla Torino-Bardonecchia: un morto e un ferito

Un uomo di 69 anni è morto e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Torino-Bardonecchia, all'altezza di Rivoli. Dopo lo schianto, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, il tratto autostradale è stato chiuso con uscita obbligatoria a Rivoli. Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha trasportato in ospedale il ferito in codice giallo, e la polizia stradale.

L'incidente

A quanto si è appreso, l'auto della vittima, una Lancia Ypsilon, era ferma sulla corsia di sorpasso, a luci spente e in contromano, quando il 69enne, che era fuori dalla vettura al telefono con il figlio, è stato travolto da una Fiat Punto. Secondo le prime ipotesi, è probabile che la Ypsilon si sia fermata sulla corsia di sorpasso per un testacoda o una manovra sbagliata. La moglie del 69enne, a bordo dell'auto al momento dell'incidente, è rimasta illesa mentre il conducente della Punto è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice giallo. Nello schianto è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Hyundai Santa Fe, che ha colpito di striscio la Ypsilon.