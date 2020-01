Vandali in azione in azienda dismessa nel Biellese: sette denunce

Sette ragazzi, tra cui un minorenne, saranno denunciati per concorso in invasione di terreni ed edifici, danneggiamento e tentato furto per il raid vandalico avvenuto ieri pomeriggio all'interno dell'ex Lanificio Zegna, in frazione Fila, in Valdilana (Biella). A dare l'allarme sono stati i residenti della zona.

I vandali in azione

Secondo quanto ricostruito, i giovani sono entrati nello stabilimento dismesso da una porta antincendio, hanno danneggiato le bocchette antincendio, svuotando sul pavimento gli estintori. Uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana e, per questo motivo, è stato segnalato come assuntore di droga. Altri due erano invece in possesso di due camicie, sottratte da un'area del magazzino ancora adibita a deposito di capi d'abbigliamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.