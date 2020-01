Le previsioni meteo del weekend a Torino dell'11 e 12 gennaio

La situazione meteo in città

A Torino sabato giornata soleggiata in mattinata, attesi annuvolamenti a partire dal primo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -2°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Sabato giornata soleggiata o poco nuvolosa sulle zone montane della regione, mentre sono attese foschie dense e nebbie in pianura, in particolare nell'Alessandrino e nel Torinese. Domenica persistono cieli sereni sui rilievi e si intensificano le nebbie in pianura.

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato le nebbie mattutine lasciano spazio a partire dal primo pomeriggio a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C. Domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria sabato attesa la formazione di nebbie che persisterà per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di -1°C. Anche nella giornata di domenica si attendono nebbie persistenti.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,6 µg/m³.