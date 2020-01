Incendio in un maneggio in parco naturale del Cuneese

Fiamme nel parco fluviale Gesso e Stura, in provincia di Cuneo: un incendio è divampato all'alba di oggi in una stalla del maneggio Hobby Horse, situato a Borgo San Dalmazzo, all’interno del parco naturale. Dopo l’allarme lanciato dai proprietari della struttura, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che, in due ore, sono riuscite a spegnere l’incendio. Fortunatamente non risultano animali o persone feriti, né intossicate. E’ in corso un sopralluogo per determinare le cause dell'incendio.