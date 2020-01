Cuneo, visite in nero fuori dall’ospedale: denunciato primario

C.N., primario di chirurgia vascolare dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, è stato denunciato per truffa e peculato. L’uomo è accusato di avere violato le norme del nosocomio, poiché avrebbe effettuato 300 visite mediche specialistiche in nero, facendosi corrispondere il compenso senza rilasciare la documentazione fiscale. Al dottore sono stati sequestrati 17mila euro, pari alla quota spettante alla struttura cuneese per la sua attività esterna. C.N. ha salutato con una lettera il reparto dove ha lavorato per oltre 20 anni, annunciando così il suo addio ai colleghi.

Le indagini

Nell'indagine, avviata all'inizio del 2019 dalla guardia di finanza di Cuneo, è stato riscontrato che in alcuni casi il primario avrebbe effettuato le visite recandosi presso studi medici privati della provincia di Torino, in orari in cui avrebbe dovuto essere invece in servizio nella struttura di Cuneo. Il dottore avrebbe inoltre timbrato con il badge elettronico l'ingresso in ospedale, per poi allontanarsi da esso e rientrarvi passando nuovamente il tesserino per registrare l'uscita.