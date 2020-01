Incendio in un palazzo nel Biellese, anziana salvata da vicini

A Vigliano, in provincia di Biella, l'ultimo piano e il tetto di una palazzina sono stati distrutti la scorsa notte da un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento. L'episodio è accaduto in via Valmosino. Sono stati i vicini, dopo la mezzanotte, ad accorgersi delle fiamme e a dare l'allarme, gli stessi che hanno tratto in salvo l'anziana donna che abitava nella casa e che ora si trova ricoverata in ospedale per accertamenti.

L'arrivo dei pompieri

Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle cinque di questa mattina per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione.