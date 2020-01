Torino, clochard di circa 30 anni trovato morto: ipotesi assideramento

Un uomo è stato trovato morto oggi pomeriggio a Torino alla periferia Sud-Ovest della città, in strada del Portone tra un fosso e la boscaglia. A quanto si apprende si tratterebbe di un senzatetto di circa 30 anni. A dare l'allarme e a chiamare il 118 è stato un passante. I carabinieri stanno cercando di risalire alle cause del decesso, ma da una prima analisi non risultano segni di violenze e l'uomo, non ancora identificato, sarebbe morto per assideramento. La notte scorsa la temperatura minima a Torino è scesa, sia pure di poco, sotto lo zero.