'Ndrangheta in Piemonte, Roberto Rosso in Procura per l'interrogatorio

L'ex assessore regionale piemontese Roberto Rosso di Fratelli d'Italia è stato portato in procura a Torino per essere interrogato a seguito del suo arresto avvenuto nell'ambito dell'inchiesta 'Fenice'. Rosso, in carcere dal 20 dicembre scorso, è accusato di voto di scambio politico-mafioso, era stato lui stesso nei giorni scorsi a chiedere di essere ascoltato dai pubblici ministeri che coordinano l'indagine.

L'operazione 'Fenice'

Le accuse nei confronti dell'ex assessore riguarderebbero le elezioni regionali del 26 maggio, su cui la 'ndrangheta avrebbe esercitato la propria influenza: una spesa di 15mila euro in cambio della promessa di un pacchetto di voti. Nell'ambito dell'operazione 'Fenice', gli uomini della guardia di finanza hanno eseguito in tutto otto ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestrato beni sul territorio nazionale nei confronti di soggetti legati alla 'ndrangheta, radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino.