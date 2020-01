Dieci denunce per guida in stato di ebrezza e altrettante patenti ritirate. È questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri a Oulx, Cesana Torinese e Sestriere, in Val di Susa, in tema di sicurezza stradale. Si tratta per lo più di giovanissimi che si erano messi al volante ubriachi. Due dei denunciati avevano avuto un incidente autonomo.

Diverse contravvenzioni

I militari hanno elevato anche diverse contravvenzioni per mancato rispetto del codice della strada, principalmente per mancanza di gomme termiche e mancato allacciamento della cintura.