La situazione meteo in città

A Torino giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://meteo.sky.it/italia

La situazione nel resto del Piemonte

Tempo stabile e in larga parte soleggiato sul Nordovest, specie su Alpi e alte pianure. Sulla pianura piemontese possibilità di nebbie nelle ore più fredde del giorno, localmente persistenti nelle ore pomeridiane limitatamente all'alessandrino. In Liguria aumento di nubi marittime. Clima mite, con valori prossimi ai 9-10°C su zone pedemontane, fino a 14-15°C in Liguria. Valori più contenuti solo sulle aree nebbiose. In Valpadana gelate notturne e mattutine. Venti deboli e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25 µg/m³.