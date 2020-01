Nasconde droga e un arsenale in casa: arrestato 37enne nel Novarese

Un 37enne di Recetto, comune di meno di mille abitanti in provincia di Novara, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile della polizia di Vercelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di armi clandestine ed esplosivi. Nell'abitazione dell'uomo, un disoccupato, sono stati trovati mezzo chilo di cocaina, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, un fucile da caccia a canne mozze e diciassette bombe carta da 150 grammi ciascuna. I poliziotti, coadiuvati dagli agenti della polizia locale di Trecate, hanno trovato in casa tutto l'occorrente per il confezionamento e la vendita della cocaina, oltre a tremila euro in contanti. Le indagini sono partite da un conoscente del 37enne, la cui abitazione di Vercelli è stata perquisita durante un servizio di prevenzione dello spaccio di droga in città.