Traffico di droga dalla Spagna al Piemonte: arrestati quattro uomini

Ogni mese acquistavano diversi chili di marijuana in Spagna, nella zona di Barcellona, e li facevano entrare in Italia, passando attraverso il colle di Tenda nei fine settimana, utilizzando un'auto con il serbatoio modificato per nascondere la droga in caso di controlli. Per questo quattro uomini, tre italiani e un romeno, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Cuneo, mentre una donna di 54anni è stata sottoposta all'obbligo di firma nel comune di residenza. La droga importata era destinata ai mercati al dettaglio delle province di Cuneo e Asti.

L'intervento della polizia

Gli agenti sono entrati in azione dopo aver notato una Opel che dal confine ha raggiunto Villanova Mondovì (Cuneo). I poliziotti sono intervenuti mentre quattro membri della banda erano intenti ad estrarre 6 kg di marijuana dal serbatoio. Un quinto componente ha tentato di scappare a bordo di un'auto, a fari spenti, ma è stato bloccato. Il fuggitivo è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, altra marijuana e circa 250 pastiglie di un farmaco a base di oppio sintetico usato per tagliare lo stupefacente. I quattro uomini sono stati arrestati per detenzione e spaccio e portati al carcere di Cerialdo di Cuneo.