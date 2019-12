Meteo a Torino: le previsioni di oggi 29 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Correnti asciutte nord-orientali favoriscono il mantenimento di tempo stabile sul Nordovest, in larga parte soleggiato pur con qualche nube di passaggio. Da segnalare la possibile formazione di nebbie sulle basse pianure piemontesi, localmente insistenti anche durante le ore pomeridiane. Clima più consono alle medie del periodo nei bassi strati, con valori intorno a 6-8°C (13-14°C in Liguria). Venti deboli nei bassi strati, modesti in quota da Nord e Nordest. Mar ligure poco mosso.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,2 µg/m³.