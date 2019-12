Chiara Appendino: “Per Torino il 2020 sarà l'anno del rilancio”

"Il 2019 è stato un anno di risultati importantissimi per Torino, ma sarà il 2020 ad essere il vero e proprio anno del rilancio". Lo annuncia la sindaca Chiara Appendino su Facebook, tirando le somme dell’anno passato. "Dopo tre anni di intenso lavoro, ora si vedono i frutti. Abbiamo sempre detto che Torino riparte e, nonostante ci sia ancora tanto da fare, ora riparte davvero", aggiunge la prima cittadina.

Le parole della sindaca

"Siamo partiti da una situazione di bilancio molto complessa, adottando un piano di rientro impopolare. Abbiamo fatto una scelta giusta, che ci ha permesso di approvare, lo scorso novembre, il bilancio di previsione entro i termini, cosa che non avveniva da 25 anni", ricorda Appendino in apertura della conferenza stampa di fine anno.

Gli investimenti previsti

"Partiranno 50 milioni di investimenti, che significa manutenzioni straordinarie, quindi marciapiedi, strade, aree verdi. E saremo protagonisti in tanti temi". Tra gli obiettivi da raggiungere, la diffusione della tecnologia 5G e nuove sperimentazioni su guida autonoma e droni, l'estensione della raccolta differenziata, la riduzione del traffico grazie alla nuova Ztl e alla metro 2, nonché alle oltre mille postazioni di ricarica per auto elettriche. Infine la sindaca ha ricordato, in un video lanciato in occasione della conferenza stampa, le risorse stanziate dal governo per il rilancio di Torino - 1 miliardo di euro, tra cui gli 830 per la metro 2 - e le oltre 500 nuove assunzioni nel piano 2020-2022 della Città.