La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'alta pressione associata a correnti da Nordovest, garantisce un Natale soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi di confine. Clima mite per il periodo, specie in montagna, in Valpadana i valori massimi potranno portarsi sui 13-14°C. Venti deboli in pianura, rinforzi da nord-nordovest in montagna in particolari sulle Alpi.

La situazione meteo a Novara

A Novara bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 18,7 µg/m³.