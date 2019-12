Sorpreso con marijuana confezionata sottovuoto: arrestato nel Biellese

Un uomo di 40 anni è stato sorpreso a Bioglio, nel Biellese, con addosso due etti e mezzo di marijuana, suddivisa in dosi e confezionata in sacchetti sottovuoto: forse nella speranza di conservare meglio lo stupefacente e per evitare che l'odore si diffondesse. Successivamente i carabinieri hanno condotto una perquisizione nel domicilio del quarantenne, trovando un ulteriore mezzo etto di stupefacente. L'uomo, che è stato arrestato per spaccio, aveva precedenti per reati analoghi.