Alessandria, 33enne accoltellato mentre rientrava a casa

Un 33enne è stato aggredito e ferito al fianco con un coltello da cucina da due sconosciuti mentre, nella serata di ieri, rientrava nella propria abitazione in via Pergolesi a Valenza, in provincia di Alessandria. La vittima, che non ha riportato lesioni agli organi vitali, è stata portata in ospedale dal personale sanitario del 118 e non risulta in pericolo di vita. Sul caso indagano in queste ore i carabinieri.

Le prime ricostruzioni della dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori avevano il volto coperto da una maschera ed erano appostati sulle scale. Con tutta probabilità, stando al resoconto della vittima, volevano compiere dei furti nei paraggi.