Meteo a Torino: le previsioni di oggi 23 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Alta pressione in rinforzo e tempo soleggiato su quasi tutto il Nord Ovest, la permanenza di correnti nordoccidentali in quota favorirà maggiori addensamenti sui crinali alpini di confine, con precipitazioni nevose dai 1200-1400 metri. Temperature miti di giorno; ventoso in quota, a tratti anche in Valpadana.

La situazione meteo a Novara

A Novara bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.