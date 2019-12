Maltempo, riaperta la statale 337 in Valle Vigezzo chiusa per frana

E' stata riaperta stamattina la statale 337 in Valle Vigezzo, che collega l'Ossola al Canton Ticino in Svizzera, chiusa da martedì 17 dicembre a causa di ripetuti cedimenti provocati dal maltempo. La carreggiata aveva ceduto all'altezza del confine di Ponte Ribellasca, nel comune di Re (VCO), scivolando nel sottostante versante.

La riapertura

La strada è percorribile a fasce orarie, soluzione che permette ai frontalieri di andare al lavoro in Svizzera. La circolazione tra Re e Ponte Ribellasca è garantita a senso unico alternato poiché sono in corso i lavori di ripristino della carreggiata. La chiusura della statale 337 ha causato notevoli disagi ai frontalieri. "Per andare a lavorare corriamo grossi rischi: tutto questo perché qualcuno non fa il suo dovere", aveva detto Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri del Verbano Cusio Ossola. Sono 5.500 i lavoratori che dal Piemonte si spostano in Svizzera ogni giorno. Da oltre 10 anni la statale attende l'inizio dei lavori di messa in sicurezza.