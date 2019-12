Operai ridotti in schiavitù, arrestati due imprenditori nel Torinese

Sono stati arrestati per sfruttamento del lavoro i due imprenditori cinesi, fratello e sorella di 28 e 26 anni, che gestivano un'attività di sartoria in alcuni capannoni e laboratori ad Agliè, Cuceglio e Montalenghe, nel Canavese.

L'intervento dei finanzieri

Secondo gli uomini della guardia di finanza, i dipendenti lavoravano quindici ore al giorno per una paga giornaliera di cinque euro, pari a 30 centesimi all'ora, in stato di clandestinità ed alloggiavano in condizioni degradanti all'interno del laboratorio. I due imprenditori, in procinto di far perdere le proprie tracce tornando in Cina, sono stati portati in carcere a Torino in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Dovranno rendere conto del loro operato anche all'ispettorato del Lavoro, all'Inps e allo Spresal dell'Asl di Ivrea.