Torino, sette automobili incendiate in via San Pio VII

Questa mattina, sette automobili sono andate a fuoco in via San Pio VII, all'altezza del civico 114, a Torino. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha chiuso la strada per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora note.

Due settimane fa altri veicoli in fiamme

L’episodio di oggi è collegabile a quanto accaduto solo due settimane fa nel capoluogo piemontese, quando un gruppo di piromani nel quartiere San Donato, nelle borgate Cit Turin e Cenisia diedero alle fiamme un quindicina di veicoli nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Sull’accaduto sta indagando la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona. Stando alle prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un gruppo di teppisti.