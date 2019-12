Il giorno di Natale Amiat, società che si occupa dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti per la città di Torino, non effettuerà il servizio, mentre in occasione della festività di Santo Stefano il servizio di svuotamento rifiuti porta a porta si svolgerà regolarmente.

Le variazioni al calendario della raccolta differenziata a Torino

Durante le festività natalizie, i passaggi per lo svuotamento delle diverse frazioni saranno così programmati: per quanto riguarda carta e cartone il passaggio è stato posticipato a sabato 28 dicembre, per gli imballaggi in plastica è stato anticipato a domenica 22 dicembre, per vetro e lattine è stato anticipato a domenica 22 dicembre, per i rifiuti organici è stato posticipato a giovedì 26 dicembre mentre per i rifiuti non recuperabili il passaggio è programmato per domenica 22 dicembre.