Meteo a Torino: le previsioni del 22 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE BLOG)

La situazione nel resto del Piemonte

Tempo ben soleggiato grazie a correnti più stabili nord-occidentali, con clima che rimane mite per il periodo: assenza di gelate e valori diurni prossimi ai 12-13°C sulla pianura piemontese. Addossamento di nubi sui versanti alpini di confine, con nevicate a tratti anche moderate e in genere dai 1200-1400m di quota.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,7 µg/m³.