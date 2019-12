Incidente nel Cuneese, auto finisce fuori strada: morto 84enne

Un 84enne di Carrù è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Fondovalle Tanaro, nei pressi di Clavesana (Cuneo). Per cause che sono in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato ed è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.