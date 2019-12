Donna scomparsa nel Canavese, ricerche senza esito

Non hanno dato esito le ricerche, portate avanti sulle montagne attorno a Pont Canavese, di Elisa Gualandi, ex dipendente del Comune di Torino scomparsa il 6 giugno 2018 dopo essere uscita di casa, a Pont Canavese. La Procura di Ivrea, nelle settimane successive alla denuncia di scomparsa, aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di procedere con gli accertamenti.

Le ricerche

L'attività di ricerca, avviata a partire dalle 8 di questa mattina e coordinata dal comando della compagnia carabinieri di Ivrea, ha visto la partecipazione del soccorso Alpino e Speleologico Piemonte, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Volontari AIB, nonché l'adesione della Croce Rossa Italiana, per un totale di oltre 80 persone. Sono stati scandagliati in totale 175 ettari, in zone impervie e boschive.