Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 21 al 22 dicembre

La situazione meteo in città

A Torino nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio. Peggiora in serata con deboli piogge, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LA DIRETTA SUL MALTEMPO)

La situazione nel resto del Piemonte

Ampie schiarite fin dal mattino dopo il transito della perturbazione del giorno precedente, con annuvolamenti più insistenti sullo spezzino. Qualche foschia o banco di nebbia in Valpadana. In tarda serata nuovo rapido impulso instabile con piogge e acquazzoni soprattutto su Liguria e alessandrino e un po' di neve sulle Alpi. Clima ancora molto mite per il periodo. Libeccio vivace sulla Liguria, mare molto mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Peggiora in serata con deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,9 µg/m³.