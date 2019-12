Frana Quincinetto, riaperta una carreggiata

L'autostrada A5 Torino-Aosta è stata chiusa a causa dell'allerta scattata per il movimento della frana in località Chiappetti di Quincinetto a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. In seguito, la protezione civile ha deciso di riaprire una carreggiata (una corsia in direzione sud e una in direzione nord). L'allerta è ora al livello 2.